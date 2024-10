Agi.it - Udine blindata per la manifestazione Pro-Pal prima della partita Italia - Israele. Scritte contro Comune e Regione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - In una cittàper la sfida tradi questa sera per la Nations League, alle 17 apartirà il corteo del movimento pro Palestina che si snoderà da piazzaRepubblica per terminare intorno alle 19.30 in piazza XX Settembre. Le forze dell'ordine monitoreranno l'intero percorso e i manifestanti non potranno oltrepassare il sistema di sicurezza disposto per cerchi concentrici lungo i chilometri che separano lo stadio Friuli dal centro cittadino, dove si concluderà il corteo. La tensione in città è palpabile. "dicomplice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio", è la scritta apparsa durante la notte nei pressi di palazzo d'Aronco sede delfriuliano. La stessa scritta spray, indirizzata però allaFvg, è apparsa anche davanti alla sedestessain via Sabbadini.