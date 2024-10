Iltempo.it - Udine blindata per Italia-Israele. E spuntano le scritte dei filo-Hamas

(Di lunedì 14 ottobre 2024). Stasera, dalle 20.45, si giocherà il match di Nations League fra. Nel pomeriggio, invece, un corteo pro Palestina si snoderà da piazza della Repubblica a piazza XX settembre. I biglietti venduti per la gara al Bluenergy Stadium sono 11.700 su una capienza di 25mila, mentre alla manifestazione, in partenza alle 17, sono attese migliaia di persone. Numeri, questi, che hanno reso necessari controlli a tappeto in città. I due eventi, stando a quanto si apprende, non avranno punti di collegamento: nel capoluogo friulano sono stati predisposti degli sbarramenti che impediranno di raggiungere l'impianto sportivo. Intanto, però, iniziano a spuntare le primepro. "Comune dicomplice del genocidio palestinese #banisrael #nopatrocinio": è quanto si legge in via Nicolò Lionello, proprio davanti a Palazzo D'Aronco, sede del Comune.