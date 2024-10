Troise non cerca scuse: "Meno brillanti del solito" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel post partita Emanuele Troise accoglie con obiettività l’1-1 contro il Rimini che è anche il primo pareggio stagionale dell’Arezzo. "E’ stata una partita intensa all’interno della quale ci sono stati vari momenti. C’è un po’ di rammarico per il risultato finale perché eravamo riusciti nella cosa più difficile, ovvero sbloccarla. Nella ripresa siamo entrati troppo rinunciatari. Sapevamo che loro l’avrebbero messa sull’intensità e non abbiamo saputo gestire al meglio dopo l’1-0 a nostro favore. Devo anche dire che siamo usciti nuovamente alla distanza e abbiamo preso campo creando, nel finale, alcuni presupposti per vincerla. La gara contro il Rimini conferma che in questo campionato niente è scontato contro alcun avversario. Ci teniamo stretto questo punto e cominciato già a pensare alla trasferta di Sestri". Lanazione.it - Troise non cerca scuse: "Meno brillanti del solito" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel post partita Emanueleaccoglie con obiettività l’1-1 contro il Rimini che è anche il primo pareggio stagionale dell’Arezzo. "E’ stata una partita intensa all’interno della quale ci sono stati vari momenti. C’è un po’ di rammarico per il risultato finale perché eravamo riusciti nella cosa più difficile, ovvero sbloccarla. Nella ripresa siamo entrati troppo rinunciatari. Sapevamo che loro l’avrebbero messa sull’intensità e non abbiamo saputo gestire al meglio dopo l’1-0 a nostro favore. Devo anche dire che siamo usciti nuovamente alla distanza e abbiamo preso campo creando, nel finale, alcuni presupposti per vincerla. La gara contro il Rimini conferma che in questo campionato niente è scontato contro alcun avversario. Ci teniamo stretto questo punto e cominciato già a pensare alla trasferta di Sestri".

Il Rimini ad Arezzo sfida l'ex Troise - Buscè : "Andremo a fare la partita come a Perugia e Ascoli" - Trasferta toscana per il Rimini, ospite dell'Arezzo dell'ex mister biancorosso Troise (calcio d'inizio domenica ore 17:30). Romagnoli reduci dalla sconfitta interna con la Spal, arrivata dopo 4 risultati utili consecutivi. Padroni di casa con 15 punti in classifica, 4 sopra il Rimini, reduci... (Riminitoday.it)

VIDEO | Partita dell'ex per Troise : "Un piacere ritrovare il Rimini. Ma voglio vincere" - Rivedrò volentieri tutti loro. Vigilia da ex per Emanuele Troise, fino a maggio sulla panchina del Rimini e adesso tecnico amaranto: "Arrivo alla partita con il piacere di rivedere i ragazzi che ho allenato l'anno scorso e con i quali ci siamo lasciati pochi mesi fa dopo una stagione molto bella. . (Arezzonotizie.it)

Arezzo - serve la partita perfetta. Troise all’esame Torres senza tifosi. Chiosa in gruppo - Tavernelli scalpita - In difesa potrebbe toccare a Chiosa, che si è sempre allenato in gruppo, al posto di un incerto del Fabro e visto che Lazzarini, per l’assenza di Montini, sarà impiegato ancora a destra. . Ha elementi di qualità e princìpi di gioco ormai consolidati". A completare il reparto difensivo si candidano Righetti al centro e Coccia a sinistra, con Gigli altra alternativa di piede mancino. (Sport.quotidiano.net)