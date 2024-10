Tragico incidente sul lavoro | operaio pontino di 65 anni muore dopo un mese di agonia

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Santino Sibilia deceduto unl’sulUnepilogo per Santino Sibilia, un uomo di 65residente a Cisterna, che ha perso la vita ieri nella sua abitazione. Sibilia aveva subito un gravesulai primi di settembre, che lo aveva portato a essere ricoverato in ospedale per una emorragia cerebrale.un iniziale miglioramento, i medici avevano disposto il ritorno a casa con una dimissione protetta per completare la convalescenza sotto sorveglianza. Condizioni peggiorate improvvisamente Tuttavia, nelle prime ore del 7 ottobre, la situazione è precipitata inaspettatamente. I familiari, resisi conto delle condizioni critiche di Santino, hanno allertato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.