Secoloditalia.it - Tragedia a Roma, ascensore precipita e si schianta sugli operai al lavoro: uno muore sul colpo, due feriti, uno grave

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Laavviene all’improvviso, in una via del centro della capitale, in un pomeriggio dirivelatosi tragicamente fatale per gliin servizio all’interno di un condominio di Via delle Vergini, quando il mezzo, per cause ancora da accertare, si è sganciato ed èto all’interno della tromba di un palazzo dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Il drammatico bilancio è di un morto – uno nigeriano di 48 anni – e due, di cui uno in gravi condizioni. I tre sarebbero rimasti schiacciati dalla cabina, caduta dal secondo piano. Sul posto sono immediatamente accorsi Vigili del fuoco, polizia e polizia locale.