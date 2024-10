Lanazione.it - Tra Castiglione e Olympia vince lo spettacolo. Il pari muove la classifica

(Di lunedì 14 ottobre 2024)DEL LAGO 3THYRUS 3DEL LAGO: Guerri, Sabadashka,Vassallo, De Montis, Ferri, Dias, Manchia, Cesarini, Ruggieri, Bartolini, Lautaro. A disp.: Chiarello, Lesti, Sanchez, Roscini, Rachini, Versiglioni, Galeotti, Skendaj, Treppiedi. All.: MachiTHYRUS: Quaranta, Kola, Siragusa, Kuqi, Gibilei, De Santis, Miliacca, Grassi, Gesuele, Poggi, Angeli. A disp.: Federici, Alabitri, Bernardini, Sugoni A., Filipponi, Sugoni N., Dita, Sugoni Mat. All.: Sugoni Marco Arbitro: Antonelli di Foligno (Batini-Castellani di Foligno) Marcatori: 9’ pt Ferri (C), 21’ pt Kuqi (O), 27’ pt Lautaro (C), 30’ pt Kola (O), 37’ st Gesuele (O), 45’ st Bartolini rig. (CA). Note: espulso al 25’ st N. Sugoni (O) per scorrettezzeDEL LAGO -al Giommoni nello scontro salvezza fradel Lago eThyrus.