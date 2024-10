Toni Nadal: «Rafa mi disse che avrebbe lasciato solo dopo aver provato di tutto» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ci ha messo un po’, lo zio Toni. Poi ha scritto, di proprio pugno, su El Paìs il suo saluto a Rafa Nadal. Da mentore, da allenatore, da zio appunto. “È arrivato il momento inevitabile che si vorrebbe non arrivasse mai”. Toni Nadal racconta che Rafa “per mesi ha ritardato questa decisione, pur sapendo che avrebbe dovuto prenderla prima o poi”. “Nel suo caso c’è stata una circostanza particolare che lo ha portato a prolungare l’addio. Rafael ha imparato a convivere con il dolore per molti anni, è riuscito a dominarlo in molte occasioni e ha visto come, nonostante dubbi e incertezze, a volte ne usciva non solo vittorioso, ma anche rafforzato. Questo è stato uno dei motivi che lo hanno spinto a rinviare ancora e ancora la sua ponderata decisione. Ilnapolista.it - Toni Nadal: «Rafa mi disse che avrebbe lasciato solo dopo aver provato di tutto» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ci ha messo un po’, lo zio. Poi ha scritto, di proprio pugno, su El Paìs il suo saluto a. Da mentore, da allenatore, da zio appunto. “È arrivato il momento inevitabile che si vorrebbe non arrivasse mai”.racconta che“per mesi ha ritardato questa decisione, pur sapendo chedovuto prenderla prima o poi”. “Nel suo caso c’è stata una circostanza particolare che lo ha portato a prolungare l’addio.el ha imparato a convivere con il dolore per molti anni, è riuscito a dominarlo in molte occasioni e ha visto come, nonostante dubbi e incertezze, a volte ne usciva nonvittorioso, ma anche rafforzato. Questo è stato uno dei motivi che lo hanno spinto a rinviare ancora e ancora la sua ponderata decisione.

