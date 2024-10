Tentato assassinio di Donald Trump a Coachella: fermato un uomo armato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arrestato a Coachella un uomo armato legato al gruppo estremista “Cittadini Sovrani”. È il terzo tentativo di atTentato contro Donald Trump in pochi mesi. Riverside County, California – A meno di un mese dalle elezioni, la campagna elettorale di Donald Trump è stata nuovamente scossa da un episodio inquietante. Sabato scorso, durante un comizio a Coachella, un uomo armato è stato arrestato vicino al luogo dove si sarebbe dovuto tenere l’evento, con l’intenzione di colpire l’ex presidente degli Stati Uniti. Secondo le parole dello sceriffo della contea di Riverside, Chad Bianco, questo arresto rappresenta il terzo tentativo di assassinio contro Trump in pochi mesi. Il sospetto, identificato come Vem Miller, un 49enne che si pensa possa aver fornito un nome falso, è stato fermato a bordo di un Suv con una pistola e un caricatore ad alta capacità. Puntomagazine.it - Tentato assassinio di Donald Trump a Coachella: fermato un uomo armato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arrestato aunlegato al gruppo estremista “Cittadini Sovrani”. È il terzo tentativo di atcontroin pochi mesi. Riverside County, California – A meno di un mese dalle elezioni, la campagna elettorale diè stata nuovamente scossa da un episodio inquietante. Sabato scorso, durante un comizio a, unè stato arrestato vicino al luogo dove si sarebbe dovuto tenere l’evento, con l’intenzione di colpire l’ex presidente degli Stati Uniti. Secondo le parole dello sceriffo della contea di Riverside, Chad Bianco, questo arresto rappresenta il terzo tentativo dicontroin pochi mesi. Il sospetto, identificato come Vem Miller, un 49enne che si pensa possa aver fornito un nome falso, è statoa bordo di un Suv con una pistola e un caricatore ad alta capacità.

