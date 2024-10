Tennis: Torneo Stoccolma. Berrettini vince derby di 1° turno con Darderi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il romano si impone in due set e negli ottavi sfiderà lo svizzero Stricker Stoccolma (SVEZIA) - Dopo Lorenzo Sonego, anche Matteo Berrettini supera il primo turno del "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 690.135 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Kungliga Te Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Stoccolma. Berrettini vince derby di 1° turno con Darderi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il romano si impone in due set e negli ottavi sfiderà lo svizzero Stricker(SVEZIA) - Dopo Lorenzo Sonego, anche Matteosupera il primodel "BNP Paribas Nordic Open", ATP 250 dotato di un montepremi di 690.135 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Kungliga Te

ATP Stoccolma - Stricker torna alla vittoria e troverà Berrettini - ok Griekspoor e Sonego - . Al secondo turno troverà uno tra Corentin Moutet e l’infermabile britannico Jacob Fearnley. Una giornata iniziata con il ritorno alla vittoria che sa di liberazione per Dominic Stricker che ha battuto Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 in due ore e venti minuti di gioco. Solo un passaggio a vuoto indolore al servizio sul 3-1 del primo set e un’altra palla break annullata sul ... (Oasport.it)

ATP Stoccolma - Matteo Berrettini convince e prevale su Luciano Darderi nel derby all’esordio - Berrettini che alza decisamente l’intensità allo scambio, gioca sempre più in spinta e riesce a imporsi con il suo drittone. A sorpresa è Darderi a partire meglio: in avvio di match spesso lo scambio si allunga ed emergono le qualità del tennista italo-argentino nel muovere la palla e sfruttare le difficoltà di spostamento di Berrettini, riuscendo a comandare con il dritto. (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Darderi 6-4 6-3 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il romano avanza al secondo turno senza soffrire - 30-0 Servizio vincente Berrettini. 0-40 TRE SET POINT BERRETTINI. Si ferma sul nastro la risposta di rovescio del romano, che torna ora alla battuta. 0-15 Matteo perde nuovamente il controllo del dritto. 40-15 Accelerazione con il dritto inside out perfetta di Luciano. 15-15 Dritto inside in perentorio di Berrettini. (Oasport.it)