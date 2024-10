Tavares non esclude licenziamenti in Stellantis (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, non esclude futuri licenziamenti nella società automobilistica. L’ha detto in un’intervista a Radio Rtl al Salone dell’Auto di Parigi rispondendo alla domanda se intendesse tagliare posti di lavoro. «La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti. Passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo», ha affermato il manager portoghese, aggiungendo che i licenziamenti non sono comunque «al centro della nostra riflessione strategica» dove invece c’è «rendere i nostri clienti felici attraverso la qualità dei nostri prodotti e l’innovazione delle nostre tecnologie». Lettera43.it - Tavares non esclude licenziamenti in Stellantis Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’amministratore delegato di, Carlos, nonfuturinella società automobilistica. L’ha detto in un’intervista a Radio Rtl al Salone dell’Auto di Parigi rispondendo alla domanda se intendesse tagliare posti di lavoro. «La salute finanziaria dinon passa unicamente dalla soppressione di posti. Passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo», ha affermato il manager portoghese, aggiungendo che inon sono comunque «al centro della nostra riflessione strategica» dove invece c’è «rendere i nostri clienti felici attraverso la qualità dei nostri prodotti e l’innovazione delle nostre tecnologie».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis : in arrivo tagli ai posti di lavoro? Tavares non esclude nulla - ma punta su innovazione e clienti - . it. Tavares ha dichiarato che non esclude questa possibilità, ma ha sottolineato che la salute finanziaria del gruppo non dipende solo da eventuali soppressioni. Durante il Salone dell’Auto di Parigi, Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha risposto a una domanda cruciale su possibili tagli ai posti di lavoro su RTL. (Dailynews24.it)

Stellantis - Tavares in Parlamento nei giorni dello sciopero. La Fiom : “Grave escluderci. Distanza siderale tra istituzioni e operai” - “Aver convocato l’audizione dell’ad Tavares senza dare la parola alle tute blu è una provocazione che respingiamo al mittente – aggiunge -Noi saremo in piazza con i lavoratori e chiediamo al presidente della commissione Gusmeroli di chiedere scusa ai sindacati per il grave errore”. Mesi di attesa, poi la svolta. (Ilfattoquotidiano.it)