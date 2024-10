Tavares, caos creato da altri, non sono un mago, sono umano (Di lunedì 14 ottobre 2024) "altri hanno creato il caos e voi chiedete a me di risolvere la situazione e di garantire posti di lavoro. Non sono un mago, sono un essere umano come voi": l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, rispondendo ai cronisti italiani a margine del Salone dell'auto di Parigi, ha risposto così a chi chiedeva se potesse dare rassicurazioni sul fatto che non saranno tagliati posti di lavoro all'interno del gruppo. "Mi chiedete di risolvere problemi creati da altri, per risolvere quelle situazioni potrei dover fare cose che non saranno accolte bene", ha insistito Tavares, secondo cui il problema fondamentale è la regolamentazione imposta dall'Unione europea sull'elettrificazione del comparto automobilistico. Quotidiano.net - Tavares, caos creato da altri, non sono un mago, sono umano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "hannoile voi chiedete a me di risolvere la situazione e di garantire posti di lavoro. Nonunun esserecome voi": l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos, rispondendo ai cronisti italiani a margine del Salone dell'auto di Parigi, ha risposto così a chi chiedeva se potesse dare rassicurazioni sul fatto che non saranno tagliati posti di lavoro all'interno del gruppo. "Mi chiedete di risolvere problemi creati da, per risolvere quelle situazioni potrei dover fare cose che non saranno accolte bene", ha insistito, secondo cui il problema fondamentale è la regolamentazione imposta dall'Unione europea sull'elettrificazione del comparto automobilistico.

Stellantis - i licenziamenti non sono più tabù. Tavares : “Non scarto nulla. I dazi sulle auto cinesi faranno chiudere le nostre fabbriche” - . Tavares: “Non scarto nulla. Ma in ogni caso, l’opzione non può essere esclusa. Adesso, invece, le parole del numero uno dell’azienda sono chiare. Alla fine cade un altro tabù dentro Stellantis. Che è quello che stiamo facendo”, ha assicurato il portoghese, garantendo che la soppressione dei posti di lavori ”non è al centro della nostra riflessione strategica”. (Ilfattoquotidiano.it)

Stellantis - l’arcivescovo di Torino all’incontro Fiom : “Tavares? Gli direi che non c’è sviluppo se le persone non sono messe al primo posto” - “Per noi è un unione di due mondi che hanno un valore comune, mettere al centro dell’interesse la persona” spiega dal palco il segretario generale della Fiom Cgil Torino Edi Lazzi prima dell’intervento del vescovo che per oltre un’ora parla dell’enciclica Laudato Sii di papa Francesco. . E lo fa parlando con i giornalisti a margine della festa nazionale della Fiom Cgil dove è stato invitato per ... (Ilfattoquotidiano.it)