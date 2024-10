Taiwan, presidente Lai riunisce il Consiglio di sicurezza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente Taiwanese William Lai ha tenuto oggi un meeting "di alto livello" del Consiglio di sicurezza a seguito delle esercitazioni militari lanciate oggi dalla Cina attorno all'isola. "Per quanto riguarda le manovre di questa mattina, il presidente ha convocato la riunione e ha emesso istruzioni piuttosto chiare su come rispondere alla minaccia militare della Cina", ha affermato Joseph Wu, segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale. Le operazioni di Pechino sono state valutate "incoerenti con il diritto e le regolamentazioni internazionali, e richiedono un avvertimento", ha aggiunto l'ex ministro degli Esteri. Quotidiano.net - Taiwan, presidente Lai riunisce il Consiglio di sicurezza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilese William Lai ha tenuto oggi un meeting "di alto livello" deldia seguito delle esercitazioni militari lanciate oggi dalla Cina attorno all'isola. "Per quanto riguarda le manovre di questa mattina, ilha convocato la riunione e ha emesso istruzioni piuttosto chiare su come rispondere alla minaccia militare della Cina", ha affermato Joseph Wu, segretario generale deldinazionale. Le operazioni di Pechino sono state valutate "incoerenti con il diritto e le regolamentazioni internazionali, e richiedono un avvertimento", ha aggiunto l'ex ministro degli Esteri.

