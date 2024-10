Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli con scadenza 14 ottobre [Aggiornato] (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli con scadenza 14 ottobre Aggiornato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si parte con glidi: le scuole, così come previsto dall'OM 88/, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articologlicon14

Supplenze - interpelli e nuovo concorso PNRR2 : i temi caldi dell’autunno 2024 per i docenti precari. RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze quota 155mila, interpelli quota 5. . Ne parliamo con Luigi Quattrocchi che nel question time del 10 ottobre ha risposto alle domande dei nostri utenti. 000 docenti entro il 31 dicembre 2024, un secondo concorso PNRR2 per circa 19mila posti. L'articolo Supplenze, interpelli e nuovo concorso PNRR2: i temi caldi dell’autunno 2024 per i docenti precari. (Orizzontescuola.it)

