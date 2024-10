“Su di noi. La nostra storia”: il tour di Pupo fa tappa a Piacenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il tour di Pupo fa tappa a Piacenza. Ad ospitare l’esibizione il teatro Politeama, dove il cantautore si esibirà in concerto sabato 19 ottobre, alle ore 21. “Su di noi. La nostra storia” è il titolo dell’evento, che celebra alcuni dei maggiori successi della lunga carriera Pupo, nome d'arte di Ilpiacenza.it - “Su di noi. La nostra storia”: il tour di Pupo fa tappa a Piacenza Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildifa. Ad ospitare l’esibizione il teatro Politeama, dove il cantautore si esibirà in concerto sabato 19 ottobre, alle ore 21. “Su di noi. La” è il titolo dell’evento, che celebra alcuni dei maggiori successi della lunga carriera, nome d'arte di

Renato Zero festeggia il compleanno in tour a Milano : «I migliori anni della nostra vita sono qui in mezzo a noi» - Un coro di voci ed anime che canta all’unisono un inno all’amicizia e all’amore. Zero ironizza sulla età: «fateci caso, capiterà anche a voi che quando siete lì per il passaggio dell’anno, francamente voi vorreste già essere nella giornata successiva. «I migliori anni della nostra vita sono qui in mezzo a noi» – dice visibilmente emozionato Renato Zero, mentre il pubblico intona «tanti auguri a ... (Superguidatv.it)

Renato Zero - al via il tour autunnale di Autoritratto - ecco le sue parole : «Sarà la nostra grande festa - il più bel regalo che possiamo farci» - La partenza, dall’Unipol Forum di Milano, ha tutto il sapore di una speciale festa in tre date –29 e 30 settembre, e 2 ottobre: per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera, Zero festeggerà con il suo pubblico il compleanno sul palco della città meneghina. eu SEGUI nel profilo Instagram di Spettacolo. (Spettacolo.eu)

Primark a Livorno - il tour in anteprima nel negozio di Porta a Mare : "La nostra una moda accessibile e sostenibile" | VIDEO - L'attesa è finita: domani, martedì 3 settembre, Primark aprirà infatti le porte del nuovo store di Porta a Mare, a Livorno, nel complesso delle Officine Storiche. Un'inaugurazione anticipata dall'anteprima riservata alla stampa per presentare gli oltre 2mila metri quadri del negozio di... (Livornotoday.it)