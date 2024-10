Stati Uniti, per McKennie e Pulisic rientro anticipato: juventino infortunato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Weston McKennie e Christian Pulisic lasciano in anticipo il ritiro degli Stati Uniti per fare rientro in Italia. Come riporta la federazione statunitense, lo juventino ha rimediato un infortunio muscolare la cui entità dovrà essere valutata dai bianconeri, mentre per il milanista è stato evidenziato un affaticamento eccessivo visto il minutaggio accumulato nelle ultime settimane tra club e Nazionale. “Prenderemo sempre decisioni che siano nel migliore interesse dei nostri giocatori e che rispettino il rapporto che abbiamo con i loro club”, aveva detto il ct Mauricio Pochettino alla vigilia della sfida contro il Panama, vinta 2-0. Lasciano il ritiro anche Marlon Fossey, Ricardo Pepi e Zack Steffen, a loro volta lievemente infortunati. Stati Uniti, per McKennie e Pulisic rientro anticipato: juventino infortunato SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Westone Christianlasciano in anticipo il ritiro degliper farein Italia. Come riporta la federazione statunitense, loha rimediato un infortunio muscolare la cui entità dovrà essere valutata dai bianconeri, mentre per il milanista è stato evidenziato un affaticamento eccessivo visto il minutaggio accumulato nelle ultime settimane tra club e Nazionale. “Prenderemo sempre decisioni che siano nel migliore interesse dei nostri giocatori e che rispettino il rapporto che abbiamo con i loro club”, aveva detto il ct Mauricio Pochettino alla vigilia della sfida contro il Panama, vinta 2-0. Lasciano il ritiro anche Marlon Fossey, Ricardo Pepi e Zack Steffen, a loro volta lievemente infortunati., perSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stati Uniti di Milano. Idee - giovani e sostenibilità . È l’America rossonerazzurra - Della rosa fa parte l’altro statunitense Musah, che ha appena segnato con la sua nazionale nel 2-0 in amichevole contro Panama (esordio da ct per Pochettino). L’attacco nerazzurro ha tre giocatori come Lautaro, Thuram e Taremi con contratti lunghi, più Arnautovic e Correa in scadenza a giugno, che difficilmente rinnoveranno. (Sport.quotidiano.net)

Pulisic e McKennie lasciano il ritiro degli Stati Uniti : tornano con Milan e Juventus|Primapagina - Il CT ha spiegato i motivi della scelta: “Vogliamo proteggere il ragazzo. A volte dobbiamo proteggerlo, è arrivato un po’ stanco. È arrivato qui con alcune situazioni scomode ma non grandi problemi. IL COMUNICATO – “Dopo aver giocato un numero importante di minuti nell’ultimo mese con la nazionale statunitense e con il Milan, Christian Pulisic ha ricevuto il via libera per tornare nel club ... (Justcalcio.com)

F1 - qualifiche GP Stati Uniti 2024 : programma - date e diretta tv - La F1 vola oltreoceano per il prossimo appuntamento del mondiale 2024: il Gran Premio degli Stati Uniti. . 00 italiane tra sabato e domenica, con la sessione che terminerà circa un’ora più tardi. The post F1, qualifiche GP Stati Uniti 2024: programma, date e diretta tv appeared first on SportFace. (Sportface.it)