Sonia Bruganelli l’ex autore attacca | Hai costretto Bonolis a farmi cacciare Scoppia il caso | FOTO

(Di lunedì 14 ottobre 2024)al centro delle polemiche. Dopo uno sfogo in diretta a Ballando Con Le Stelle, arriva il durissimo attacco di un ex. A volte ritornano.deve convivere in un ambiente che ha sempre sentito suo, ma da qualche tempo le suggestioni sono diverse. Colpa – anche, non solo – del matrimonio finito con Paolo. La donna, infatti, ha sempre lavorato accanto al marito., sfogo in diretta dopo la separazione (ANSA-CityRumors.it)Quando, però, recentemente, quest’ultimo è diventato ex, entrambi hanno deciso di mantenere ottimi rapporti per via dei figli restando comunque parzialmente legati sul lavoro. Significa che laha accompagnatonelle avventure professionali di Ciao Darwin e Avanti Un Altro per poi andare altrove. Precisamente a Ballando Con Le Stelle.