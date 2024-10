Sinner sempre leader, chiuderà 2024 in vetta ranking Atp (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS)- Con l’accesso alla finale del “Rolex ShanghaiMasters”, penultimo “1000” della stagione, Jannik Sinner aveva già conquistato la certezza di chiudere in testa al ranking Atp il 2024. Con la vittoria di ieri contro Novak Djokovic, il tennista azzurro ha consolidato ulteriormente la prima posizione. Ora Sinner, che a Shangai ha conquistato il suo settimo titolostagionale nonchè il terzo Masters 1000 del 2024, ha 11920 punti,con la top five alle sue spalle rimasta invariata. Secondo postoper lo spagnolo Carlos Alcaraz, poi il tedesco Alexander Zverev,terzo. Novak Djokovic rimane stabile al quarto posto, seguito dalrusso Daniil Medvedev, mentre in sesta posizione avanza TaylorFritz, ai danni di Andrey Rublev che scende al settimo posto. Perquanto riguarda gli altri azzurri, oltre a Sinner, sono sei itennisti presenti nella top 50. Unlimitednews.it - Sinner sempre leader, chiuderà 2024 in vetta ranking Atp Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS)- Con l’accesso alla finale del “Rolex ShanghaiMasters”, penultimo “1000” della stagione, Jannikaveva già conquistato la certezza di chiudere in testa alAtp il. Con la vittoria di ieri contro Novak Djokovic, il tennista azzurro ha consolidato ulteriormente la prima posizione. Ora, che a Shangai ha conquistato il suo settimo titolostagionale nonchè il terzo Masters 1000 del, ha 11920 punti,con la top five alle sue spalle rimasta invariata. Secondo postoper lo spagnolo Carlos Alcaraz, poi il tedesco Alexander Zverev,terzo. Novak Djokovic rimane stabile al quarto posto, seguito dalrusso Daniil Medvedev, mentre in sesta posizione avanza TaylorFritz, ai danni di Andrey Rublev che scende al settimo posto. Perquanto riguarda gli altri azzurri, oltre a, sono sei itennisti presenti nella top 50.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner sempre leader - chiuderà 2024 in vetta ranking Atp - Oltre al numero 1 azzurro sono sei gli italiani in top 50 nella classifica aggiornata ROMA - Con l'accesso alla finale del "Rolex Shanghai Masters", penultimo "1000" della stagione, Jannik Sinner aveva già conquistato la certezza di chiudere in testa al ranking Atp il 2024. Con la vittoria di ieri c . (Ilgiornaleditalia.it)

Ranking Atp - Sinner chiude il 2024 da n°1 : 14 gli italiani in top 200 - 620. Gli italiani in top 200 Sono 14 questa settimana gli italiani in Top 200 nei PIF Atp Rankings. 920, 2 (=0). E’ già 18mo per settimane trascorse in vetta alla classifica tra i 29 giocatori che sono stati numeri 1 del mondo almeno per una settimana ed è sicuro di superare il 17mo Mats Wilander (20 settimane). (Lapresse.it)

Ranking ATP aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024 : Sinner sempre più dominante - . 885 (+1) Alex De Minaur 3. Luca Nardi 594 (-8) The post Ranking ATP aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024: Sinner sempre più dominante appeared first on SportFace. Top-3 invariata, con Zverev a completare il podio tallonato da Djokovic, mentre è da segnalare il ritorno in top-10 di Alex De Minaur a discapito di Hurkacz. (Sportface.it)