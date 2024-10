Thesocialpost.it - Simran, schiacciata dal bus e morta a 14 anni. Le parole del papà: “Non è scivolata, l’hanno investita”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La rabbia di un padre, Paramjit Kumar, continua a crescere senza trovare pace. “Mia figlia non è, è statadall’autobus. Perché l’autista non si è fermato? Aveva bussato alla porta del conducente, come può non averla vista?” Queste sono lecariche di dolore del padre diKumar, la studentessa di 14di origini indiane, che il 10 ottobre è stata tragicamentee uccisa da un autobus nel parcheggio dell’istituto ‘Raineri Marcora’ in via Mattei, Piacenza, dove frequentava la scuola.Leggi anche: Piacenza, 14ennedallo scuolabus: soccorsa da un’infermiera mamma di un compagno Paramjit Kumar ha deciso di affidarsi a Studio3A-Valore Spa, una società specializzata nella tutela dei diritti dei cittadini e nel risarcimento d, per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.