Biccy.it - Shaila Gatta cerca di evitare la censura: la confessione forte su Javier

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato notte al Grande Fratelloè tornata nel letto diMartinez per fargli delle coccole. I due ragazzi sono stati abbracciati e si sono fatti dei grattini, anche se lui è apparso in difficoltà, sia per la vicinanza della ballerina, che per il suo repentino cambiamento l’ennesimo in pochi giorni.sempre più vicini ?#GrandeFratello pic.twitter.com/zLXJfy1Lnx — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2024evita lae racconta un aneddoto su. L’ex velina dopo le coccole consi è appartata su un altro letto insieme a Tommaso Franchi e il trio delle Non è la Rai ed ha raccontato quello che è successo con il bel pallavolista argentino. Con l’ausilio di una tazza,hato di aggirare ladel Grande Fratello: “Lui è stato molto bravo.