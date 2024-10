Sequestrata a Benevento piantagione canapa indiana e 50 kg marijuana (Di lunedì 14 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato nel territorio beneventano una piantagione, composta da circa 600 arbusti di canapa indiana, e oltre 50 kg di marijuana essiccata, nella disponibilità di un soggetto italiano denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Sequestrata a Benevento piantagione canapa indiana e 50 kg marijuana Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato nel territorio beneventano una, composta da circa 600 arbusti di, e oltre 50 kg diessiccata, nella disponibilità di un soggetto italiano denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

