Sentite questo Parole su Ezechiele Leandro un incontro per ricordare la figura dell’artista

Si terrà mercoledì 16 ottobre, alle 18, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, "Sentite questo. Parole su Ezechiele Leandro", a cura di Simone Giorgino, Daniela Diurisi e Fabio Tolledi. L'appuntamento apre la programmazione "Il Museo parla alla città. Percorsi di

"Bucci ha un tumore come la Santelli. Di questo...". Morra - parole horror. La rivolta nel centrodestra - A tanto è arrivato Nicola Morra, l'ex presidente della Commissione Antimafia ed ex Movimento 5 Stelle oggi candidato governatore in Liguria con la lista Uniti per la Costituzione. Un cinismo raccapricciante, una pochezza morale indecente. A tutti i malati oncologici e a Marco Bucci la mia sincera solidarietà. (Liberoquotidiano.it)

San Michele - le parole del questore : "Siamo una famiglia al servizio di tutti" - "Abbiamo esposto – dicono i poliziotti – il cursore per lettura dischi cronotachigrafo, uno strumento ormai non più utilizzato. Queste le parole del questore Claudio Ciccimarra in merito alla celebrazione del Santo Patrono, San Michele Arcangelo. "Spesso ci chiamano anche per solitudine – concludono –. (Lanazione.it)

Marzabotto - il presidente tedesco Steinmeier incontra Mattarella : «Vi chiedo perdono - in questo luogo le parole si fanno piccole» – Il video - «Cari familiari, cari discendenti, che io possa parlare qui oggi è possibile solo perché Voi tutti avete concesso a noi tedeschi la riconciliazione. . «A nome del mio Paese oggi vi chiedo perdono. «Ecco la ragione del pellegrinaggio laico a questi luoghi, fonti della nostra odierna convivenza civile, perenne richiamo alle follie degli uomini – rimarca – ecco le ragioni per cui i Presidenti ... (Open.online)