Senigallia trovato morto il 15enne scappato di casa

È stato trovato morto il quindicenne di Senigallia che aveva fatto perdere le proprie tracce la scorsa notte. Attorno all'allontanamento del giovane, denunciato dai genitori, si è temuto il peggio fin dall'inizio e i timori sono stati, purtroppo, confermati. Sebbene non siano ancora chiari i motivi che hanno spinto il giovane a lasciare la propria casa.

