Senigallia, si uccide a 15 anni con la pistola del padre vigile: l'ombra del bullismo, indagini sul cellulare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Senigallia - La procura ha aperto un fascicolo sul caso della morte del 15enne, trovato senza vita questa mattina in un casolare nella frazione di Montagnano. L'ipotesi di reato è Corriereadriatico.it - Senigallia, si uccide a 15 anni con la pistola del padre vigile: l'ombra del bullismo, indagini sul cellulare Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)- La procura ha aperto un fascicolo sul caso della morte del 15enne, trovato senza vita questa mattina in un casolare nella frazione di Montagnano. L'ipotesi di reato è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senigallia - quindicenne armato si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre : sarebbe stato vittima di bullismo - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole avvisate di non far uscire gli alunni. Il sindaco: “Un dolore per tutta la comunità”. (Bologna.repubblica.it)

Senigallia - quindicenne armato si allontana da casa e si uccide con la pistola del padre - Erano scattate le ricerche, anche con droni ed elicottero; le scuole erano state avvisate di non far uscire gli alunni. Il ragazzino si era allontanato dopo un diverbio in famiglia. (Bologna.repubblica.it)

Auto travolge e uccide due ciclisti a Senigallia : la scoperta sul neopatentato - Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'auto - che procedeva in direzione nord mentre le vittime in direzione sud - avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo i due frontalmente. La dinamica dell'incidente, però, non è ancora del tutto chiara. Due ciclisti, un uomo e una donna, sono morti dopo essere stati investiti da un'auto a Senigallia: è successo questa mattina lungo la Statale 16 a ... (Liberoquotidiano.it)