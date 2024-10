Scuole e sostenibilità, al via il progetto “Educational Goal” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto– La città di Avellino si prepara ad un’importante iniziativa educativa focalizzata sulle tematiche ambientali. Nelle Scuole del capoluogo irpino, infatti, partirà una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, promossa dal Comune di Avellino in collaborazione con l’azienda dei rifiuti “Grande Srl”. Questa mattina, alla presenza del sindaco di Avellino, Laura Nargi, degli assessori alla sostenibilità ambientale e alla Pubblica Istruzione, Francesco Infantino e Lucia Forino, e dei dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi della città, è stato presentato il programma dell’Educational Goal 2024-2025, che verrà, poi, illustrato nel dettaglio nei prossimi giorni. Anteprima24.it - Scuole e sostenibilità, al via il progetto “Educational Goal” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto– La città di Avellino si prepara ad un’importante iniziativa educativa focalizzata sulle tematiche ambientali. Nelledel capoluogo irpino, infatti, partirà una campagna di sensibilizzazione sui temi della, promossa dal Comune di Avellino in collaborazione con l’azienda dei rifiuti “Grande Srl”. Questa mattina, alla presenza del sindaco di Avellino, Laura Nargi, degli assessori allaambientale e alla Pubblica Istruzione, Francesco Infantino e Lucia Forino, e dei dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi della città, è stato presentato il programma dell’2024-2025, che verrà, poi, illustrato nel dettaglio nei prossimi giorni.

