Lanazione.it - San Donato, derby amaro. E ora la classifica fa paura

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Poggibonsi 2 SanTavarnelle 1 POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib (88’ Pisco), Borri, Fremura, Cecconi; Marcucci, Bigica, Salvadori (81’ Fracassini); Belli, Mignani (67’ Valori), Bellini. All.: Calderini SANTAVARNELLE (3-4-1-2): Leoni; Croce, Bruni, Carcani; Cecchi (63’ Pecchia), Falconi (45’ Dema), Gistri, Borgarello; Senesi (76’ Seghi); Doradiotto (71’ Manfredi), Sylla (85’ Maffei) All. Corbucci (vice) Arbitro: Burattini di Roma 1 Marcatori: 54’ Sylla (rig), 59’ e 86’ Belli Note: ammoniti Dema; angoli 9-4 POGGIBONSI – Rimane a due punti, fanalino di coda, il SanTavarnelle sconfitto dal Poggibonsi in unnel quale i chiantigiani erano andati addirittura i vantaggio con un rigore al 54’ realizato da Sylla.