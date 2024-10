Robert Pattinson è quarto, George Clooney sesto. Non c'è Brad Pitt. Sapete chi è l'uomo più bello del mondo secondo la scienza? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quanto lo prenderà in giro? Scommettiamo, fino alla fine dei tempi. Perché George Clooney c’è. Ma Brad Pitt non è nemmeno dei primi 10. La scienza ha stilato la classifica per stabilire chi è l’uomo più bello del mondo usando la matematica. E le sorprese non mancano. Perché la matematica ci dice chi è il più bello di tutti Facciamo una premessa. Come racconta il Daily Mail, a Londra c’è un medico che si diletta a usare la matematica per stabilire chi siano le persone più belle del mondo. Lo fa usando la sezione aurea. Ovvero una proporzione presente in natura che avevano già notato gli antichi greci. secondo i quali oggetti e soggetti che avevano una determinata proporzione tra le varie parti, risultavano più armoniosi e belli da vedere rispetto agli altri. Amica.it - Robert Pattinson è quarto, George Clooney sesto. Non c'è Brad Pitt. Sapete chi è l'uomo più bello del mondo secondo la scienza? Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quanto lo prenderà in giro? Scommettiamo, fino alla fine dei tempi. Perchéc’è. Manon è nemmeno dei primi 10. Laha stilato la classifica per stabilire chi è l’piùdelusando la matematica. E le sorprese non mancano. Perché la matematica ci dice chi è il piùdi tutti Facciamo una premessa. Come racconta il Daily Mail, a Londra c’è un medico che si diletta a usare la matematica per stabilire chi siano le persone più belle del. Lo fa usando la sezione aurea. Ovvero una proporzione presente in natura che avevano già notato gli antichi greci.i quali oggetti e soggetti che avevano una determinata proporzione tra le varie parti, risultavano più armoniosi e belli da vedere rispetto agli altri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Wolfs - Austin Abrams è la disperazione di George Clooney e Brad Pitt - con un personaggio spassosissimo - Pensi di tornare? Lo spero. In ogni caso, qualunque cosa sia, i migliori bugiardi credono in quello che fanno. Non si prendono troppo sul serio. Ha a che fare con un film che ho appena girato e mi sento un po' un scemo a indossare un cappello con la scritta legata al mio ultimo progetto. Significa scommettere su se stessi. (Gqitalia.it)

I migliori film con George Clooney - da Syriana a Ocean's Eleven e Wolfs - La camicia bianca, lo sguardo sornione, l'occhio da grande regista ingiustamente sottovalutato (insomma, Good Night, and Good Luck o Le Idi di Marzo, l'avesse girati un altro regista, sarebbero considerati capolavori). Poi, l'impegno politico, da fervente militante Democratico (tra coloro che hanno spinto per far cambiare idea a Joe Biden, virando su Kamala Harris come candidata alla Casa Bianca ... (Movieplayer.it)

George Clooney e il suo orgoglio per il figlio burlone : una famiglia di scherzi - Il figlio di George Clooney adora fare scherzi utilizzando oggetti di scena di "qualità hollywoodiana". (Mistermovie.it)