Risse e aggressioni nella movida, raddoppiano i Daspo Willy nel Foggiano: "Dati allarmanti" (Di lunedì 14 ottobre 2024) I numeri parlano chiaro: nei primi 10 mesi dell’anno, i ‘Daspo Willy’ notificati nel Foggiano sono quasi il doppio di quelli spiccati nell’anno precedente.E questo, da una parte indica certamente l’aumento dei casi di Risse e aggressioni negli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento Foggiatoday.it - Risse e aggressioni nella movida, raddoppiano i Daspo Willy nel Foggiano: "Dati allarmanti" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I numeri parlano chiaro: nei primi 10 mesi dell’anno, i ‘’ notificati nelsono quasi il doppio di quelli spiccati nell’anno precedente.E questo, da una parte indica certamente l’aumento dei casi dinegli esercizi pubblici e nei locali di intrattenimento

Aggressioni e risse con coltelli e catene : bar di Voghera chiuso per 10 giorni dal questore di Pavia - La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e il ferito è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Alla luce di questi fatti, il questore ha emesso un nuovo decreto di chiusura per dieci giorni, in esecuzione del quale il commissariato di Voghera ha proceduto alla sospensione dell'attività commerciale. (Ilgiorno.it)