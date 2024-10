Rischio alluvione, a Bologna un nuovo sistema d’allerta: come aderire (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 - Un sistema di allarme che possa avvisare i cittadini in caso di situazioni critiche, come l’innalzamento del livello dei canali e dei fiumi e altri rischi legati al territorio. È quanto ha realizzato il Comune di Bologna con la Protezione Civile che, in collaborazione con la polizia municipale, hanno dato il via alla campagna di raccolta dati nei quartieri Savena, Borgo Reno e Navile. L'iniziativa, che parte oggi, lunedì 14 ottobre, si concentrerà sulle strade maggiormente a Rischio esondazione dei fiumi Savena, Navile e il canale Reno per raccogliere i numeri di cellulare dei cittadini che desiderano aderire volontariamente al nuovo sistema di allertamento. Gli agenti passeranno casa per casa, civico per civico, offrendo la possibilità ai residenti di fornire il proprio numero di cellulare. Ilrestodelcarlino.it - Rischio alluvione, a Bologna un nuovo sistema d’allerta: come aderire Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Undi allarme che possa avvisare i cittadini in caso di situazioni critiche,l’innalzamento del livello dei canali e dei fiumi e altri rischi legati al territorio. È quanto ha realizzato il Comune dicon la Protezione Civile che, in collaborazione con la polizia municipale, hanno dato il via alla campagna di raccolta dati nei quartieri Savena, Borgo Reno e Navile. L'iniziativa, che parte oggi, lunedì 14 ottobre, si concentrerà sulle strade maggiormente aesondazione dei fiumi Savena, Navile e il canale Reno per raccogliere i numeri di cellulare dei cittadini che desideranovolontariamente aldi allertamento. Gli agenti passeranno casa per casa, civico per civico, offrendo la possibilità ai residenti di fornire il proprio numero di cellulare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Cna Pescara punta alla crescita e sceglie la Cna Bologna per farlo : siglato il primo accordo nazionale per fare sistema - Cna Pescara e Cna Bologna insieme per fare sistema, condividere pratiche e strategie, evitare doppioni inutili, realizzare economie di scala su tutto il territorio nazionale sull’onda del progetto “Restart”. Una sorta di “gemellaggio” quello tra le due realtà he è anche il primo accordo nazionale. (Ilpescara.it)

Bologna - operaio travolto da treno - Re David (Cgil) : “Sistema che uccide - ci mobiliteremo” - Si parla di sicurezza sul lavoro e i crediti ma non ha senso se i lavoratori continuano a morire per la fretta. È un sistema di lavoro che uccide. Mi viene da dire che quei binari non dovevano essere accessibili a nessuno e quei lavoratori dovevano sapere cosa stavano facendo. Lo ha detto a margine dell’evento “No all’austerità” nella sede del sindacato. (Lapresse.it)

Regionali - la candidata Ugolini visita l'aeroporto "Ridolfi". Incontro con i vertici della società : "Serve fare sistema con Bologna e Parma" - Tassinari era affiancata dall’assessore di. . . . La deputata e coordinatrice Regionale dell'Emilia-Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha accompagnato martedì la candidata del centrodestra alle prossime elezioni dell’Emilia-Romagna Elena Ugolini in visita all’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ di Forlì. (Forlitoday.it)