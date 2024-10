Rebellin, condannato a 4 anni il camionista che lo travolse e lo lasciò morente sulla strada. La mamma: «Soddisfatta ma Davide l?ho perso per sempre» (Di lunedì 14 ottobre 2024) VICENZA - Il camionista tedesco Wolfgang Rieke è stato condannato a 4 anni di reclusione per l'omicidio dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, nel novembre 2022 a Ilgazzettino.it - Rebellin, condannato a 4 anni il camionista che lo travolse e lo lasciò morente sulla strada. La mamma: «Soddisfatta ma Davide l?ho perso per sempre» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) VICENZA - Iltedesco Wolfgang Rieke è statoa 4di reclusione per l'omicidio dell'ex campione di ciclismo, nel novembre 2022 a

