Razzismo in Eccellenza il giocatore vittima dei cori esce dal campo e la squadra lo segue

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un episodio diin. Più nel dettaglio nel girone B, nel Messinese. La partita tra ladi casa, la Jonica, e l’Avola (Siracusa) disputata nella giornata di ieri è stata infatti interrotta nel finale di gara, dopo che un calciatore delladi casa, Jairo Alegria, ha deciso di lasciare il rettangolo verde a causa di alcuni ‘buuu’ provenienti dal settore ospiti. Il calciatore ha deciso di non proseguire la gara e per solidarietà hanno lasciato ilanche i compagni. “A 5 minuti dal novantesimo – si legge in una nota della Jonica – il nostro attaccante è rimastodi ripetutirazzisti giunti dal settore ospiti (ripresi dalle forze dell’ordine presenti nel nuovo comunale) e si è rifiutato di continuare a giocare. Insieme a lui hanno abbandonato ili propri compagni di. Per la cronaca gli ospiti erano in vantaggio”.