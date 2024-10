Raspadori da titolare, la chance con Spalletti per convincere anche Conte (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jack Raspadori potrebbe partire da titolare con l’Italia: la chance data da Spalletti servirà per convincere anche Antonio Conte Appena 337 minuti dall’inizio della stagione, molto poco per Jack Raspadori con il suo Napoli. Antonio Conte ha trovato l’equilibrio giusto e per l’ex Sassuolo lo spazio è risicato. Riuscire a spodestare Lukaku, Politano e Kvara è difficilissimo: chiedere a Neres che segna e fa assist a profusione e parte comunque dalla panchina. Jack non riesce a trovare la via del gol con gli azzurri dal 7 aprile scorso, ben 6 mesi fa. anche lui è finito vittima della terribile stagione scorsa, con un rendimento ben al di sotto delle sue capacità mostrate anche nella storica annata dello Scudetto dove era stato decisivo con reti pesantissime. Spazionapoli.it - Raspadori da titolare, la chance con Spalletti per convincere anche Conte Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jackpotrebbe partire dacon l’Italia: ladata daservirà perAntonioAppena 337 minuti dall’inizio della stagione, molto poco per Jackcon il suo Napoli. Antonioha trovato l’equilibrio giusto e per l’ex Sassuolo lo spazio è risicato. Riuscire a spodestare Lukaku, Politano e Kvara è difficilissimo: chiedere a Neres che segna e fa assist a profusione e parte comunque dalla panchina. Jack non riesce a trovare la via del gol con gli azzurri dal 7 aprile scorso, ben 6 mesi fa.lui è finito vittima della terribile stagione scorsa, con un rendimento ben al di sotto delle sue capacità mostratenella storica annata dello Scudetto dove era stato decisivo con reti pesantissime.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - con il Palermo è mancato il vero Raspadori : l’italiano continua a non trovare il posto da titolare - Nonostante le seconde linee, la squadra di Antonio Conte è riuscita a mettere a segno ben cinque reti e consolidare la possibilità degli azzurri per lottare per traguardi importanti in questa stagione iniziata ormai da un mese. Contro il Palermo la SSC Napoli ha giocato un grande calcio. it. . (Dailynews24.it)

Napoli - Raspadori alla terza stagione dopo l’investimento da 30 mln : ancora non riesce a ritagliarsi un posto da titolare - it. . Il Napoli quest’anno ha a disposizione una rosa davvero completa in ogni reparto che permette al tecnico Conte di poter contare su diversi profili e potenzialità per cambiare strategia di gioco all’occorrenza. profili fortemente voluti dalla società due anni fa è stato quello di Giacomo Raspadori,. (Dailynews24.it)

Israele-Italia LIVE - le formazioni ufficiali : Raspadori dal 1' - c'è Dimarco - fuori Di Lorenzo. Solomon titolare - L`Italia torna in campo per il secondo impegno in questa nuova UEFA Nations League e, dopo il successo importante contro la Francia gli Azzurri... (Calciomercato.com)