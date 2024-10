Ranking Atp Sinner chiude il 2024 da n1 | 14 gli italiani in top 200

Lapresse.it - Ranking Atp, Sinner chiude il 2024 da n°1: 14 gli italiani in top 200

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Janniksi è assicurato di diventare il primo italiano are l’anno da numero 1 del mondo. Terzo uomo nell’era Open a conquistare i suoi primi due trofei nei major in singolare nello stesso anno, l’azzurro inizierà la sua 18ma settimana in testa al. E’ già 18mo per settimane trascorse in vetta alla classifica tra i 29 giocatori che sono stati numeri 1 del mondo almeno per una settimana ed è sicuro di superare il 17mo Mats Wilander (20 settimane). Gliin top 200 Sono 14 questa settimana gliin Top 200 nei PIF Atps. Rientra infatti tra i primi 200 del mondo Stefano Travaglia grazie agli ottavi al Challenger di Roanne. Tra i primi 20 azzurri in classifica questa settimana il balzo in avanti maggiore è di Lorenzo Giustino (259, +32) a cui entrano questa settimana i punti del titolo conquistato all’M25 di Sabadell.