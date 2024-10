Game-experience.it - PUBG MOBILE, annunciata la collaborazione con Venom: The Last Dance con tante novità

(Di lunedì 14 ottobre 2024), uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari al mondo, ha annunciato unapromozionale con l’atteso film: The, il terzo ed ultimo capitolo della trilogia didella Sony Pictures. In uscita il 18 ottobre 2024,è pronta a celebrare l’eredità di uno dei personaggi più noti della Marvel, dando ai giocatori l’opportunità di scatenare il potere diattraverso una serie di speciali funzionalità ed eventi di gioco a tema. Questa esclusivainvita i giocatori a incanalare la forza simbiotica diattraverso una varietà di nuove funzionalità di gioco, tra cui un Black Symbiote Arm, Black Symbiote Warhorses e Black Symbiote Clusters. Oltre a queste entusiasmanti funzionalità, i giocatori avranno anche la possibilità di vincere rare ricompense a temaper tutto il periodo dell’evento.