Previsioni meteo, alta pressione ad inizio settimana: poi torna il maltempo in tutta Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Previsioni meteo per la settimana che inizia lunedì 14 ottobre non promettono nulla di buono. Fino a mercoledì l’alta pressione continuerà a farla da padrone sul nostro Paese. Ma poi la calda ottobrata Italiana lascerà il posto a pioggia e freddo. Ma vediamo nel dettaglio dove colpirà più forte il maltempo portato da una perturbazione atlantica.Leggi anche: Previsioni meteo ottobre: arriva l’”ottobrata”, temperature fuori norma in tutta Italia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLmeteo.it, informa che, dalla giornata di lunedì 14 ottobre, e fino a martedì 15, ci saranno condizioni di tempo stabile e piuttosto mite, con temperature oltre i 24-25°C, soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, grazie alla presenza di un campo di alta pressione di origine africana. Il cielo sarà più coperto al Nord, con possibili piogge sulle regioni occidentali. Thesocialpost.it - Previsioni meteo, alta pressione ad inizio settimana: poi torna il maltempo in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leper lache inizia lunedì 14 ottobre non promettono nulla di buono. Fino a mercoledì l’continuerà a farla da padrone sul nostro Paese. Ma poi la calda ottobratana lascerà il posto a pioggia e freddo. Ma vediamo nel dettaglio dove colpirà più forte ilportato da una perturbazione atlantica.Leggi anche:ottobre: arriva l’”ottobrata”, temperature fuori norma inAntonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, informa che, dalla giornata di lunedì 14 ottobre, e fino a martedì 15, ci saranno condizioni di tempo stabile e piuttosto mite, con temperature oltre i 24-25°C, soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, grazie alla presenza di un campo didi origine africana. Il cielo sarà più coperto al Nord, con possibili piogge sulle regioni occidentali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo Napoli - oggi giornata serena : le previsioni per l’inizio della settimana - Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo. Venti assenti da Nord […]. it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 17°C. Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da ampio soleggiamento, con una temperatura di 18°C. (2anews.it)

Mini ottobrata sull’Italia poi torna il maltempo - previsioni meteo oggi e domani - Oggi, lunedì 14 ottobre, domani martedì 15 ottobre tempo stabile e pure […]. Cielo un po' più coperto al Nord, anche con possibili piogge modeste soprattutto sulle regioni più occidentali Inizio di settimana con l'alta pressione, poi però cambia di nuovo tutto a causa dell'arrivo sull'Italia di una nuova perturbazione che porterà maltempo su tante regioni. (Sbircialanotizia.it)

Meteo - le previsioni in Campania per lunedì 14 ottobre 2024 - Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4424m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Nessuna allerta meteo presente. Nessuna allerta meteo presente. (Anteprima24.it)