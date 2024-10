Prestito di 3.500 euro si trasforma in estorsione da 87.000: arrestato usuraio a Genzano (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Polizia arresta un 46enne di Genzano colto in flagrante con l’ultima tranche di denaro estorto Un Prestito di 3.500 euro richiesto nel 2017 si è trasformato in un incubo per un giovane di Aprilia, costretto a pagare oltre 87.000 euro a causa delle minacce di un usuraio. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza il presunto estorsore, un 46enne di Genzano, mentre riceveva gli ultimi 250 euro dalla vittima. Il giovane di Aprilia, che aveva chiesto il Prestito a un coetaneo, ha cominciato a subire richieste di denaro sempre più esorbitanti a partire dal giugno 2022. Il genzanese ha minacciato il debitore, costringendolo a pagare interessi spropositati, con versamenti effettuati in varie tranche fino a superare gli 87.000 euro. Con il sostegno della famiglia, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare quanto stava accadendo al commissariato di Genzano all’inizio di ottobre. Romadailynews.it - Prestito di 3.500 euro si trasforma in estorsione da 87.000: arrestato usuraio a Genzano Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Polizia arresta un 46enne dicolto in flagrante con l’ultima tranche di denaro estorto Undi 3.500richiesto nel 2017 si èto in un incubo per un giovane di Aprilia, costretto a pagare oltre 87.000a causa delle minacce di un. La Polizia di Stato hain flagranza il presunto estorsore, un 46enne di, mentre riceveva gli ultimi 250dalla vittima. Il giovane di Aprilia, che aveva chiesto ila un coetaneo, ha cominciato a subire richieste di denaro sempre più esorbitanti a partire dal giugno 2022. Il genzanese ha minacciato il debitore, costringendolo a pagare interessi spropositati, con versamenti effettuati in varie tranche fino a superare gli 87.000. Con il sostegno della famiglia, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare quanto stava accadendo al commissariato diall’inizio di ottobre.

