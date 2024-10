Presentato ufficialmente il programma di appuntamenti “è ancora Veroli” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una Veroli viva, cuore pulsante di esperienze, eventi e bellezza: questa è l’idea di Città che l’amministrazione comunale intende portare avanti con il programma di appuntamenti “è ancora Veroli”, Presentato venerdì sera, presso il Cine Sala Trulli. “Questo programma dà concretezza alle parole Frosinonetoday.it - Presentato ufficialmente il programma di appuntamenti “è ancora Veroli” Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unaviva, cuore pulsante di esperienze, eventi e bellezza: questa è l’idea di Città che l’amministrazione comunale intende portare avanti con ildi“è”,venerdì sera, presso il Cine Sala Trulli. “Questodà concretezza alle parole

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lucca Comics & Games – presentato il programma Lucca Junior 2024 - Venerdì 1° novembre Rai Kids festeggerà il 50° compleanno di Hello Kitty, che accoglierà bambini e adulti al Family Palace, e sarà a disposizione per foto e saluti. Il negozio si troverà in Piazza San Romano e avrà una dimensione di 90 mq con a disposizione un assortimento completo, incluse le novità, i set LEGO dedicati al mondo gaming, le esclusive dei LEGO Certified Store, e tante ... (Nerdpool.it)

"Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” : presentato programma dell’Unicef - BRINDISI - Si è tenuto ieri, lunedì 7 ottobre, nella sala riunioni dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi l’incontro promosso dal Comitato provinciale per l’Unicef per illustrare alle scuole del territorio il Programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Il... (Brindisireport.it)

Fiorentina - incontro Funaro-Commisso : presentato cronoprogramma dei lavori allo stadio Franchi - La sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso si sono incontrati nel pomeriggio di oggi, 4 ottobre 2024, al Viola Park L'articolo Fiorentina, incontro Funaro-Commisso: presentato cronoprogramma dei lavori allo stadio Franchi proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)