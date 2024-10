Politecnico di Torino protagonista all’International Astronautical Congress 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’International Astronautical Congress (IAC) è l’appuntamento principale nel calendario di scienziati ed esperti nel campo dell’astronautica mondiale e riunisce ogni anno i settori più avanzati della scienza, della tecnologia e dell’industria in una settimana di incontri, laboratori e sessioni tecnico-scientifiche. Il Politecnico di Torino, motore della ricerca sui temi dello spazio e al centro dei progetti della Città dell’Aerospazio di Torino, riveste un ruolo da protagonista nella 75° edizione di IAC, che si terrà dal 14 al 18 ottobre a Milano (presso MiCo Milano Convention Centre), con un forte impegno da parte del suo corpo docente e la presenza di tutte le eccellenze di Ateneo in questo settore strategico e in forte espansione. Lapresse.it - Politecnico di Torino protagonista all’International Astronautical Congress 2024 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’International(IAC) è l’appuntamento principale nel calendario di scienziati ed esperti nel campo dell’astronautica mondiale e riunisce ogni anno i settori più avanzati della scienza, della tecnologia e dell’industria in una settimana di incontri, laboratori e sessioni tecnico-scientifiche. Ildi, motore della ricerca sui temi dello spazio e al centro dei progetti della Città dell’Aerospazio di, riveste un ruolo danella 75° edizione di IAC, che si terrà dal 14 al 18 ottobre a Milano (presso MiCo Milano Convention Centre), con un forte impegno da parte del suo corpo docente e la presenza di tutte le eccellenze di Ateneo in questo settore strategico e in forte espansione.

