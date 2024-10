Velvetmag.it - Peter Langner alla New York Bridal Fashion Week

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Non una semplice sfilata, ma un’esperienza unica e immersiva:, in occasione della New, ha presentato X-RAY – “Revealing the Hidden Interior Structures of Iconic Pieces”. Lo straordinario evento si è sviluppato come un vero e proprio vernissage d’arte, mettendo in scena le creazioni da sposa e da sera del talentuoso designer in modo innovativo e suggestivo. Courtesy of Press Officea New, un tripudio di eleganza La manifestazione, che si è tenuta presso il 30th Street Studios di Broadway a New, ha mostrato le iconiche creazioni diattraverso immagini radiografiche che hanno svelato le complesse strutture interne dei suoi abiti.