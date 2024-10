Amica.it - Parla William: «Così mia madre Diana è stata per me grande fonte di ispirazione»

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Che Ladyabbia lasciato molto in eredità ai suoi figli è cosa nota:e Harry, da sempre, non perdono occasione per ricordare quanto lasiaimportante per loro. Ma se il più piccolo dei due si è dilungato molto sul rapporto con lanella sua autobiografia Spare, uscita nel 2023, questa volta tocca al maggiore, il futuro re, rivelare al mondo in cosasiadiper lui.diperNel trailer di un nuovo documentario, intitolato Prince: We Can End Homelessness, che andrà in onda prossimamente sul canale televisivo ITV1, il principe di Galles, 42 anni,del suo obiettivo di eliminare il problema dei senzatetto attraverso Homewards.