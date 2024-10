Paolantoni e Kuzmina di “Ballando”, scatta la squalifica se lo fanno: l’annuncio in diretta (Di lunedì 14 ottobre 2024) News tv. Paolantoni e Kuzmina di Ballando, scatta la squalifica se lo fanno: l’annuncio in diretta. La nuova edizione di Ballando con le Stelle è entrata nel vivo tra esibizioni ed eliminazioni. Tra le coppie in gara c’è quella formata da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. I due sono stati ospite di Che tempo che fa, nella puntata del 13 ottobre 2024. E tra una chiacchiera e l’altro hanno svelato alcune regole dietro la loro partecipazione al famoso talent di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Tvzap.it - Paolantoni e Kuzmina di “Ballando”, scatta la squalifica se lo fanno: l’annuncio in diretta Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) News tv.dilase loin. La nuova edizione dicon le Stelle è entrata nel vivo tra esibizioni ed eliminazioni. Tra le coppie in gara c’è quella formata da Francescoe Anastasia. I due sono stati ospite di Che tempo che fa, nella puntata del 13 ottobre 2024. E tra una chiacchiera e l’altro hanno svelato alcune regole dietro la loro partecipazione al famoso talent di Rai 1, condotto da Milly Carlucci.

Francesco Paolantoni si sente male a Ballando con le Stelle - Milly Carlucci : “Gattonava - piangeva dal dolore” - Se Carolyn Smith ha apprezzato il suo coraggio, Selvaggia Lucarelli ha notato: “A me sembra che questo incidente ti dia un po’ una mano. Sin dall’inizio ho avuto l’impressione che non ti importasse niente del ballo”. Ieri sera gattonava, non poteva camminare e oggi si è messo in piedi per venire qua. (Ilfattoquotidiano.it)

Paolantoni e Kuzmina di Ballando a Che Tempo che fa - la rivelazione : “Ci squalificano se balliamo qui” - Ma è davvero così?Continua a leggere . "Ci squalificano se facciamo un balletto", ha detto Anastasia Kuzmina ospite a Che Tempo Che Fa insieme al concorrente di Ballando con le Stelle Francesco Paolantoni. La ballerina ha lasciato intendere che non si possono esibire in un programma che non sia lo show di Rai1 altrimenti vengono squalficati. (Fanpage.it)

Mister Movie | Francesco Paolantoni in difficoltà a Ballando con le Stelle - si ritira? - Il comico, in gara con la maestra Anastasia Kuzmina, non ha potuto prendere parte agli ultimi allenamenti, lasciando il pubblico e i fan con il fiato sospeso…. Francesco Paolantoni, uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, potrebbe essere costretto a ritirarsi dal programma a causa di alcuni problemi di salute. (Mistermovie.it)