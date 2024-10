Nulla da fare per Argos Tc Padova: netta sconfitta nella difficle trasferta di Casale Monferrato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le blasonate piemontesi si aggiudicano l’intera posta in palio, proprio come nella prima giornata ha fatto l’Argos con le genovesi. Bilancio una vittoria ed una sconfitta dopo le due giornate dell’A1 femminile. Soltanto la giocatrice spagnola Andrea Lazaro Garcia De Mateos tra le fila dell’Argos Padovaoggi.it - Nulla da fare per Argos Tc Padova: netta sconfitta nella difficle trasferta di Casale Monferrato Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le blasonate piemontesi si aggiudicano l’intera posta in palio, proprio comeprima giornata ha fatto l’con le genovesi. Bilancio una vittoria ed unadopo le due giornate dell’A1 femminile. Soltanto la giocatrice spagnola Andrea Lazaro Garcia De Mateos tra le fila dell’

Il Mazzola si fa beffare nel recupero. Sconfitta amara contro la Rondinella - Il primo tempo era stato equilibrato. Note: Ammoniti: Iacoponi, Camilli, Gorfini, Giorgelli. Espulso: Gorfini (72’). Fiorentini in dieci, ma pronti a colpire. SIENA – Il Mazzola subisce la prima sconfitta stagionale in casa contro una Rondinella che si impone allo scadere nel match. Panchina: Bertini, Agrello, Iania, Perini, Cecchi, Di Franco. (Sport.quotidiano.net)

"Ecco la cosa positiva" : Luna Rossa - cosa succede dopo la sconfitta nella Louis Vuitton Cup - Il velista italiano, nonché team director e skipper di Luna Rossa, ha confermato attraverso i canali ufficiali che tutti andranno avanti per provare ad andare fino in fondo. Dunque, dopo 6 tentativi, il team Prada proverà ancora l'assalto all'America's Cup, cercando di contare su una dose di esperienza sempre maggiore. (Liberoquotidiano.it)

“Un risultato davvero duro” – Clement Rues ha sprecato un’occasione nella sconfitta dei Rangers - 2024-10-04 08:26:25 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore dei Rangers Philippe Clement afferma che le occasioni mancate sono costate care alla sua squadra nella sconfitta “molto dura” per 4-1 in Europa League contro il Lione a Ibrox. com. Ha parlato Philippe Clement @RangersTV dopo la partita di stasera contro il Lione | #UEL pic. (Justcalcio.com)