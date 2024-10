Sport.quotidiano.net - Notte fonda a Campobasso per una Spal senz’anima

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Ilumilia lanel ‘lunch match’ dello stadio Molinari, dove i padroni di casa dominano in lungo e in largo contro una squadra senza idee e. Finisce 4-0 per i rossoblù che passano in vantaggio nel finale di primo tempo e dilagano nella ripresa di fronte a unaarrendevole. In difesa mister Dossena sceglie Bassoli che però si fa male nel corso del riscaldamento lasciando il posto a Sottini. La novità principale però è la decisione di modificare l’assetto dal 4-3-3 al 4-2-3-1: fuori Radrezza in cabina di regia per fare spazio a un giocatore offensivo in più, con Antenucci che agisce tra le linee a supporto di Karlsson.più reattivo in avvio di gara, con palle catturate in fase offensiva che accendono i primi campanelli d’allarme.