Notte di violenza a Napoli | risse e spari tra bande diversi feriti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La scorsaè stata teatro di una serie di violenti episodi che hanno coinvolto cittadini stranieri in diverse zone della città, con un bilancio finale di otto. I carabinieri sono dovuti intervenire in quattro distinte situazioni per, accoltellamenti e sparatorie. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, ma ladiha lasciato un segno indelebile. Il primo intervento si è verificato intorno alle 2.20, quando i carabinieri della compagnia Centro sono stati chiamati presso l’ospedale Pellegrini. Qui, cinque giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni e di origine straniera, erano stati coinvolti in una rissa in piazza Cavour. Tutti isono stati ricoverati e sono in attesa di referti medici, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni.