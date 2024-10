Nations League, Italia-Israele 4-1 (Di lunedì 14 ottobre 2024) 22.36 Azzurri sempre in vetta al girone. Errore di Fagioli,Gloukh sfiora il palo Poi Retegui impegna due volte Glazer, che riesce anche a murare Tonali.Al 41' Peretz sbaglia l'intervento su Tonali, rigore trasformato da Retegui.Punizione di Raspadori dalla fascia, salta Di Lorenzo che incorna il raddoppio (54'). A sorpresa, direttamente su corner, Abu Fani accorcia (66'). Riparte l'Italia. Glazer prodigioso su Bastoni. Dimarco trova il rimorchio di Frattesi, Glazer impreciso (72'). Di Lorenzo concede il bis (79') su assist di Udogie. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 22.36 Azzurri sempre in vetta al girone. Errore di Fagioli,Gloukh sfiora il palo Poi Retegui impegna due volte Glazer, che riesce anche a murare Tonali.Al 41' Peretz sbaglia l'intervento su Tonali, rigore trasformato da Retegui.Punizione di Raspadori dalla fascia, salta Di Lorenzo che incorna il raddoppio (54'). A sorpresa, direttamente su corner, Abu Fani accorcia (66'). Riparte l'. Glazer prodigioso su Bastoni. Dimarco trova il rimorchio di Frattesi, Glazer impreciso (72'). Di Lorenzo concede il bis (79') su assist di Udogie.

