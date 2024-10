Terzotemponapoli.com - Napoli – Un periodo di soddisfazioni per Cyril Ngonge

(Di lunedì 14 ottobre 2024), giovane attaccante del, sta vivendo unricco die successi personali. Recentemente, ha segnato una doppietta contro il Palermo in Coppa Italia, confermando il suo stato di forma e dimostrando la sua abilità sotto porta. Questa prestazione ha messo in evidenza il suo potenziale e ha rafforzato la sua posizione all’interno della rosa napoletana, suscitando anche l’attenzione del commissario tecnico della nazionale. La prima chiamata in Nazionale A coronare il suopositivo, è arrivata anche la prima convocazione in nazionale, con un esordio che segna un traguardo importante nella carriera del giovane calciatore. La chiamata in nazionale rappresenta un riconoscimento per il suo impegno e la sua crescita, nonché una grande opportunità per continuare a migliorare a livello internazionale.