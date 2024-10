Tvplay.it - Napoli, che tegola per Conte: infortunio in Nazionale per il big

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)per il, con Antonioche nei prossimi giorni dovrà fare i conti con unper il suo top player Ilsta vivendo un inizio di stagione molto positivo se si esclude la prima giornata di campionato. Quel secondo tempo contro il Verona sembrava il prosieguo della stagione passata e invece i partenopei hanno resettato, grazie anche all’apporto dei nuovi acquisti. Antoniotiene alta la tensione per il prossimo ciclo di partite fino alla sosta di novembre. Un pokerissimo di partite che vedrà ilsfidare, nell’ordine: Empoli, Lecce, Milan, Atalanta e Inter.sa bene che per mirare in alto per dar fastidio alle primissime in classifica dovrà portare a casa vittorie pesanti e avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile. Ma la sosta delle Nazionali sa essere crudele e infatti l’allenatore deve fare i conti con un problema importante.