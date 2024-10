Muore noto ristoratore, le parole dell’amico: “Estroso e solare, Antonio ha dedicato una vita al suo locale” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ravenna, 14 ottobre 2024 – La morte di Antonio Mazzetti, gestore della Trattoria San Romualdo, ha suscitato profondo cordoglio, in particolare nel mondo della ristorazione ravennate. “Conoscevo Antonio da tantissimi anni – lo ricorda Maurizio Bucci –, ci siamo incontrati in molte occasioni, soprattutto in iniziative legate all’enogastronomia. Antonio era una persona estrosa e solare, e ha sempre lavorato con grande tenacia nella sua trattoria”. Recentemente, Mazzetti aveva confidato di voler fare investimenti nel suo locale, approfittando di una legge regionale per migliorare le attrezzature, chiedendo anche consiglio a Bucci in merito. Il suo ricordo di Antonio si affianca a quello di Giovanni Gennari del Boschetto, un altro ristoratore scomparso in un incidente. “Antonio ha passato la vita dedicandosi al lavoro con grande passione, a San Romualdo era un’istituzione. Ilrestodelcarlino.it - Muore noto ristoratore, le parole dell’amico: “Estroso e solare, Antonio ha dedicato una vita al suo locale” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ravenna, 14 ottobre 2024 – La morte diMazzetti, gestore della Trattoria San Romualdo, ha suscitato profondo cordoglio, in particolare nel mondo della ristorazione ravennate. “Conoscevoda tantissimi anni – lo ricorda Maurizio Bucci –, ci siamo incontrati in molte occasioni, soprattutto in iniziative legate all’enogastronomia.era una persona estrosa e, e ha sempre lavorato con grande tenacia nella sua trattoria”. Recentemente, Mazzetti aveva confidato di voler fare investimenti nel suo, approfittando di una legge regionale per migliorare le attrezzature, chiedendo anche consiglio a Bucci in merito. Il suo ricordo disi affianca a quello di Giovanni Gennari del Boschetto, un altroscomparso in un incidente. “ha passato ladedicandosi al lavoro con grande passione, a San Romualdo era un’istituzione.

