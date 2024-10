Oasport.it - MotoGP, GP Australia 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 18-20 ottobre

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel week end del 18-20andrà in scena il GP d’, quartultimo appuntamento del Motomondiale. Sullo spettacolare tracciato di Phillip Island, i piloti delle tre classi dovranno impegnarsi non poco per trovare il giusto equilibrio su una pista che metterà a dura prova il proprio pacchetto. Un tracciato che richiederà una grande velocità di percorrenza in curva. In, riprende il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Dopo il fine-settimana in Giappone, Pecco ha accorciato le distanze dal leader del campionato e i punti di distacco sono 10. Il piemontese ha fatto bottino pieno a Motegi, conquistando il successo nella Sprint Race e nella gara domenica. Qui la situazione, però, si prevede più complicata. Lo stile di guida di Martin dovrebbe adattarsi meglio al layoutno e si può pensare che Pecco debba correre in difesa.