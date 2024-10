Milly Carlucci sugli infortuni a Ballando: “Nina Zilli è quella che stava peggio, costole rotte” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo Sonia Bruganelli e Massimo Ossini, anche Nina Zilli si è infortunata a Ballando con le stelle. La concorrente non aveva raccontato cosa le fosse successo e a fare chiarezza è stata Milly Carlucci. Fanpage.it - Milly Carlucci sugli infortuni a Ballando: “Nina Zilli è quella che stava peggio, costole rotte” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo Sonia Bruganelli e Massimo Ossini, anche Ninasi è infortunata acon le stelle. La concorrente non aveva raccontato cosa le fosse successo e a fare chiarezza è stata

“Lei sta peggio di tutti : costole rotte”. Ballando con le stelle - ora arriva l’annuncio di Milly Carlucci - Leggi anche: Durissimo attacco a Celentano. Quest’anno sembra che i ballerini vip siano particolarmente bersagliati. Non è riuscita a provare perché aveva dolore, nonostante l’antidolorifico non si poteva neanche toccare. Ecco il vero motivo per cui è sparito: “Troppo impegnato a…” “Lei sta peggio di tutti: costole rotte”. (Caffeinamagazine.it)

Francesco Paolantoni si sente male a Ballando con le Stelle - Milly Carlucci : “Gattonava - piangeva dal dolore” - Quindi, con il suo consueto umorismo, ha aggiunto: “È subdola, perché si chiama diverticolite ma non è divertente. “Sto malissimo, ma mi butto! Cosa può succedere? Cado, svengo, mi riprenderete, no?”. Ieri sera gattonava, non poteva camminare e oggi si è messo in piedi per venire qua. Se Carolyn Smith ha apprezzato il suo coraggio, Selvaggia Lucarelli ha notato: “A me sembra che questo incidente ... (Ilfattoquotidiano.it)

ASCOLTI TV 12 OTTOBRE 2024 : MILLE MILLY! BALLANDO CON LE STELLE (25 - 9%) DI NUOVO ATTACCATO A TU SI QUE VALES (25 - 7%) - BORGHESE (3%) PAREGGIA CON AMADEUS (3%) - 88 Passaggio a Nord Ovest – 967 9. 45 Studio Aperto MAG – 356 2. 75Due Uomini e 1/2 – 146 1. 08 4. 47 BellItalia + Officina Italia – 139 2. 65 5. 62 11. 94 13. 59 30. 81Famiglie d’Italia – 273 2. 23 4. 60 PresaDiretta – 594 6. 86 Ciao Maschio – 710 19. 26 + 635 6. 54 La Ruota della Fortuna (R) – 2908 20. (Bubinoblog)