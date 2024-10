Migranti, partita la prima nave diretta in Albania. Elly Schlein: “Sperpero di soldi” (VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Il governo di Giorgia Meloni alza le tasse e sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti per i centri Migranti in Albania, in spregio ai diritti fondamentali delle persone e alla recente sentenza europea sui rimpatri che fa scricchiolare l’intero impianto dell’accordo con l’Albania”, è l’affondo di Elly Schlein. “Potevamo usare quelle risorse per accorciare le liste di attesa o per assumere medici e infermieri”, aggiunge la segretaria del Pd riferendosi all’invio del primo gruppo di Migranti, giunti nella notte a Lampedusa, in Albania a bordo della nave Libra della Marina. “Adesso abbiano la decenza di non chiederci più dove tiriamo fuori i soldi per la sanità, è gravissimo aver scelto di depotenziare il servizio sanitario nazionale nonostante ogni anno più di quattro milioni e mezzo di persone in Italia non riescano a curarsi”, conclude Schlein. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Il governo di Giorgia Meloni alza le tasse e sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti per i centriin, in spregio ai diritti fondamentali delle persone e alla recente sentenza europea sui rimpatri che fa scricchiolare l’intero impianto dell’accordo con l’”, è l’affondo di. “Potevamo usare quelle risorse per accorciare le liste di attesa o per assumere medici e infermieri”, aggiunge la segretaria del Pd riferendosi all’invio del primo gruppo di, giunti nella notte a Lampedusa, ina bordo dellaLibra della Marina. “Adesso abbiano la decenza di non chiederci più dove tiriamo fuori iper la sanità, è gravissimo aver scelto di depotenziare il servizio sanitario nazionale nonostante ogni anno più di quattro milioni e mezzo di persone in Italia non riescano a curarsi”, conclude

